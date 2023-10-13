بعد تراجع سهم ماكدونالدز.. هل يدعم وكيل مصر الاحتلال؟؟

أصدرت شركة مانفودز - ماكدونالدز مصر، بيانًا للرد على دعم قوات الاحتلال، خصوصًا في ظل دعوات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت شركة مانفودز - ماكدونالدز مصر، إنها شركة مصرية 100%، والتي تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مصر، إذْ توفر شركة مانفودز أكثر من 40000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركائها ومورديها المحليين، بالإضافة إلى حرصها على مدار 30 عامًا على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري.

كما أوضحت أن دور شركة ماكدونالدز العالمية هو السماح لها باستخدام العلامة التجارية محليًّا وإمدادها بالخبرة والمعرفة لتقديم أفضل خدمة لعملائها.

أكدت الشركة احترامها ومراعاتها والتزامها الدائم للوطن والمجتمع، موضحة أنه لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون بدول أخرى.

يشار إلى أن أسهم شركة ماكدونالدز العالمية قد تراجعت في ختام تعاملات الخميس، بنسبة 2% مسجلة 246.18 دولار للسهم، بانخفاض 4.74 دولار من قيمتها، بعد انطلاق حملات بمقاطعة المطاعم، بعد إعلانها دعم سطات الاحتلال وتقديم وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال، مع عملية طوفان الأقصى.