ختام تنفيذ برنامج منشطي الرياضة بالاحياء السكنية بسوهاج

بحفل نهري وانشطة رياضية، انهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، تنفيذ برنامج منشطي الرياضة بالاحياء السكنية بحي مدينة ناصر، اليوم الجمعة، بكورنيش سوهاج الشرقي بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة، وضمن الخطة الداخلية للمديرية، وتعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .



يهدف المشروع إلى جعل الرياضة أسلوب حياة وتشجيع المواطنين على الرياضة من خلال تنفيذ برنامج منشطي الأحياء السكنية وممارسة الأسرة السوهاجية الأنشطة الرياضية كهدف من أهداف إستراتيجية بناء الانسان المصري التي أطلقتها القيادة السياسية ومؤسسسات الدولة.



ويعمل البرنامج على نشر ثقافة ممارسة الرياضة (رجال - سيدات - أطفال ) لجميع المراحل السنية وتشجيعهم علي ممارسة الأنشطة المختلفة "مشي - جري - تمرينات رياضية" وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر ويشارك في المشروع أيضا ممارسي رياضة الاسكيت .



وفي سياق متصل واصلت مديرية الشباب والرياضة لليوم الثاني على التوالي تنفيذ فاعليات المعسكر الأول لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومنظمة اليونيسيف لـ 100 مشارك من الجنسين بمركز شباب الجلاوية بادارة ساقلتة للمرحلة السنية من 10 : 15 سنة خلال الفترة من 12 أكتوبر الي 14 أكتوبر 2022.



ويعتبر هذا المعسكر الأول من إجمالي عدد أربعة معسكرات سوف يتم تنفيذهم بالمحافظة ويجري تنفيذها بواسطة مدربات متخصصين من محافظة سوهاج



ويهدف البرنامج الي إكساب الفتيات المهارات الحركية والاجتماعية وكيفية التواصل السليم وتنمية القدرات الجسمية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني والحركي، وكذلك تنفيذ أنشطة دؤي من خلال عمل دوائر .



ويقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والتي تنفذ اغلبها من خلال العمل الجماعي بنظام المجموعات ويتم من خلالها المنافسة بين المشاركات .



وعبرت المشاركات عن سعادتهن بالأنشطة التي تقدم في البرنامج وعن مدي استفادتهن وتنمية خبراتهن ومعارفهن.



ويتم التنفيذ بتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة .



وأكد وكيل الوزارة على أهمية هذه البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة وخاصة للفتيات في هذه المرحلة السنية حيث تعمل على تنمية قدرات الفتيات الجسمية والعقلية وتنمية النواحي الإجتماعية والعمل الجماعي وفي نهاية الجولة قدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة لثقتها في مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بتنفيذ مثل هذه المعسكرات بالمحافظة.