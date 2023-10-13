الاتحاد الأوروبي يستفز الفلسطينيين: "أهالي غزة يدفعون ثمن أخطاء حماس"

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، بأن المواطنين في قطاع غزة، هم من يدفعون ثمن أخطاء حركة المقاومة "حماس"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، ضرورة وقف التصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بـ قطاع غزة.

وأضاف بوريل: "أكدنا أهمية إمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، أولوياتنا وقف العنف في الأراضي المحتلة وحماية المدنيين، ونندد بكل ما يحدث ضد المدنيين في فلسطين، مؤكدا أهمية حل الدولتين لإنهاء حلقة العنف".

وشدد على ضرورة السماح بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة، مفيدا بأنهم سيعملون مع جامعة الدول العربية من أجل تسوية عاجلة.

إسرائيل تُعلن حصيلة جديدة في عدد الإصابات مُنذ بداية حرب غزة

أعلنت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، إصابة 3436 إسرائيليًا مُنذ بداية هجوم الكتائب الفلسطينية السبت الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت الصحة، أنه يُوجد حاليًا في المستشفيات 394 مُصابًا منهم 99 إصاباتهم خطيرة.

وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخر.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.