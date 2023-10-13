اللواء الغباري: دعوات تهجير سكان غزة لمصر تستهدف هدم العلاقات بين البلدين

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن دعوات التهجير إلى مصر مصدرها أعداء البلد، لافتا إلى أنه من بين الشائعات المتداولة أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين يهدف لتوسيع غزة بجزء من سيناء، وهذا كله مجرد دعوات كاذبة هدفها هدم العلاقات بين مصر وفلسطين.

وأضاف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، في تصريح لـ الوفد، أن أي أزمات تقع بالقرب من الحدود المصرية تؤثر بالسلب بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية لن تحل بشكل سريع لذلك مصر تسعى للوفاق بين الطرفين من أجل التهدئة.

ولفت الغباري، إلى أن مصر ترسل الدعم اللوجيستي إلى فلسطين، وإمداد المصابين بالعلاج اللازم، ومن جانب آخر تعمل مصر على ضبط النفس وعدم التصعيد، مضيفا أن المخابرات المصرية تتواصل بشكل مستمر مع مخابرات حماس لإيجاد نقاط التهدئة لتقليل الضغط الواقع على الشعب الفلسطيني.

وكانت قد انتشرت دعوات لتهجير الفلسطنيين من بلادهم إلى مصر، في ظل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر لليوم السادس على التوالي.