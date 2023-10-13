سيدات وفتيات سوهاج تتألقن في اللقاء الختامي لرياضة المرأة بالبحرالأحمر

تألقت سيدات وفتيات محافظة سوهاج، في اللقاء الرياضي المجمع للمشروع القومي لرياضة المرأة، الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 11 أكتوبر الجاري حتى 13 من الشهر نفسه، بمشاركة محافظات" الشرقية - الغربية - الإسكندرية - الأقصر - البحر الأحمر - سوهاج - جنوب سيناء - بني سويف"، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بممارسة الفتاة والمرأة الرياضة، وجعل الرياضة أسلوب حياة بهدف تشجيعهن على ممارسة الرياضة.

وأقيم اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتورة مريم عياد، منسق المشروع القومي لرعاية المرأة بوزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.

تضمنت منافسات اللقاء مجموعة من الألعاب الجماعية والفردية منها الكرة الطائرة وكرة اليد وتنس الطاولة والكاراتيه والعروض الرياضية ويهدف اللقاء إلى تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة وكسب التأييد المجتمعي لذلك وتقديم الدعم المعنوي للفتيات والسيدات لممارسة الألعاب الجماعية والفردية للمشاركة في اللقاءات.

جدير بالذكر أن المشروع قد حقق أهدافا عديدة منها زيادة الممارسة الرياضية والاهتمام بالمرأة وتم ذلك وفقا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات.