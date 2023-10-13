تعاون موسيقي جديد يجمع بهاء سلطان وعزيز الشافعي في "دادينا"

تعاون الفنان بهاء سلطان مع الملحن الكبير عزيز الشافعي من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "دادينا"، تم طرحها منذ قليل عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، ومنصات الموسيقى الشهيرة .

تضم أغنية دادينا للفنان بهاء سلطان، كبار شعراء وملحنين الوطن العربي، وهم: الملحن عزيز الشافعي، والشاعر الغنائي تامر حسين، وتوزيع أحمد إبراهيم وهندسة صوت ماهر صلاح.

بهاء سلطان والشافعي وتامر حسين

ويقول مطلع الأغنية:" عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

م الطيبة إحنا إتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

م الطيبة إحنا إتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

و نخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا ب حياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا دادينا دادينا و هاتينا

دادينا ماحدش مقدر هاتينا

و أخرة ده كله إتنسينا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا قلبي علينا ".

آخر أعمال الملحن عزيز الشافعي

وكان الملحن عزيز الشافعي تعاون آخيرًا مع الهضبة عمرو دياب خلال أغنية “المعنويات مرتفعة”، والتي مقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة عبر إحدى منصات الموسيقى الشهيرة.

أغنية المعنويات مرتفعة، من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

عزيز الشافعي وعمرو دياب

آخر الإصدارات الغنائية لـ بهاء سلطان

كانت أحدث أغاني بهاء سلطان “كدابة”، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، وهي من كلمات نصر محروس ألحان: حسين محمود توزيع موسيقي: أمير محروس، وتقول كلماتها:" إكفينا من شرها وإحمينا من غدرها فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا تاخدنا وتودينا وغرقنا آه في بحرها كدابة كدابة كدابة وقلابة ودايمًا لما بتيجي بتيجي على غلابة الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها يا مصدقين الزمن مفيش حبيب يؤتمن والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كدبها .. قلوب الناس جرالها إيه الجرح ليه قدروا عليه القسوة سهلة عندهم والغدر يجري في دمهم مابيصعبوش على بعضهم ".