تشكيل منتخب السعودية الرسمي أمام نيجيريا

اعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيل الأخضر لمباراة نيجيريا، التى تجمعهما بعد قليل، على ملعب بلدية بورتيماو بالبرتغال، وديًا استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم آسيا في قطر.

وجاء تشكيل السعودية كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي.

في الوسط: عبدالله الخبيري، علي هزازي، فيصل الغامدي، عبدالله الحمدان، فهد المولد.

فى الهجوم: فراس البريكان.

يتم نقل مباراة السعودية ضد نيجيريا، فى السابعة مساء اليوم، عبر قنوات السعودية الرياضية المفتوحة على النايل سات KSA مباشرة في الوطن العربي.