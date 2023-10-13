عاجل
شكري لنظيره البريطاني: على إسرائيل أن توقف قصف غزة وتهديدها بالهجوم البري كتائب القسام تقصف قاعدة "حتسريم" العسكرية الجوية الإسرائيلية
الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب السعودية الرسمي أمام نيجيريا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

اعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيل الأخضر لمباراة نيجيريا، التى تجمعهما بعد قليل، على ملعب بلدية بورتيماو بالبرتغال، وديًا استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم آسيا في قطر.

txt

منتخب السعودية يواجه نيجيريا لتحقيق الانتصار الغائب منذ 280 يومًا

txt

آخر استعدادت منتخب السعودية قبل مواجهة نيجيريا الودية

وجاء تشكيل السعودية كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي.

في الوسط: عبدالله الخبيري، علي هزازي، فيصل الغامدي، عبدالله الحمدان، فهد المولد.

فى الهجوم: فراس البريكان.

 يتم نقل مباراة السعودية ضد نيجيريا، فى السابعة مساء اليوم، عبر قنوات السعودية الرياضية المفتوحة على النايل سات KSA مباشرة في الوطن العربي.

الجريدة الورقية