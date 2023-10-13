عاجل.. كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية قوية

أعلنت "كتائب القسام"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وكشفت مصادر إسرائيلية، عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل أبيب جراء سقوط صاروخ.

وذكرت أنه تم تسجيل إصابات في رحوفوت جراء الصاروخ.

فلسطين تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" في غزة

يرتكب "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، جريمة "إبادة جماعية" ضد المدنيين في قطاع غزة، بينما تُواصل إسرائيل قصف القطاع، حسبما أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، مساء اليوم الجمعة.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله: "أهلنا في غزة يتعرضون لإبادة جماعية وغزة باتت منطقة منكوبة".

وتُواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين، وما لا يقل عن 1800 قتيل وأكثر من 6600 إصابة، ، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.