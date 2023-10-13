سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدتها سعر العملة الأمريكية الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM، وسجَّلت سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الـAtm، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الجمعة

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.