سعر الدقيق اليوم الجمعة، شهدت الأسعار خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية للمستهلك استقرارًا، إذ تختلف الأسعار وفقًا للشركة المنتجة والنوع والجودة، وسجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 21 جنيهًا.

علمًا أن سعر الدقيق 2023، يعد من الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث العالمية يوميًا خاصة في الوقت الحالي، وذلك تزامنًا مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع في الفترة الأخيرة، نظرا للأحداث العالمية التي تجري حاليًا والذي من شأنه يؤثر في الأسعار العالمية للسلع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الجمعة استقرارًا، وتأتي الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم الجمعة للمستهلك

الدقيق

سجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 21 جنيهًا.

أسعار الدقيق لدى التاجر اليوم في السوق المحلية

علمًا أن أسعار الدقيق لدى تجار الجملة قد شهدت استقرارًا اليوم في السوق المحلية.

حيث سجل سعر طن الدقيق "بروتين 24" نحو 13,250 جنيه للطن، وسجل سعر الدقيق "بروتين 27" نحو 13,450 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدقيق يعد من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

وتعتبر الدولة المصرية من أولى الدول لاستخدام القمح، حيث يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

سعر شيكارة الدقيق

ومن المعروف أن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، ولذلك تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة الأخيرة للدقيق.