ملخص ما قدمه علي معلول مع منتخب تونس في ودية كوريا الجنوبية(فيديو)

خسر منتخب نسور قرطاج أمام نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة من العيار الثقيل أربعة اهداف نظيفة، على ملعب سيول، استعدادًا لتصفيات مونديال العالم 2026 وكأس أمم أفريقيا 2023.

ما قدمه “علي معلول” مع منتخب تونس في مباراة كوريا الجنوبية الودية

واستطاع “على معلول”، الظهير الأيسر لمنتخب تونس فى حجز مقعدا بالتشكيلة الأساسية لمواجهة كوريا الجنوبية الودية، ضمن الاستعدادات التحضيرية خلال فترة التوقف الدولي.

وتواجد نجم الأهلي المصري فى المباراة الودية أمام نظيره الكوري قبل أن يستبدل في الدقيقة 65 من أحداث المباراة التى انتهت بهزيمة قاسية بنتيجة 4 ـ صفر في الودية الأولى لنسور قرطاج .

فيديو.. ملخص لمسات علي معلول

على معلول

ولعب منتخب تونس بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: أيمن دحمان.

في خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي.

في خط وسط الميدان: كشريدة – علي معلول – إلياس السخيري – عيسى العيدوني.

في الهجوم: يوسف المساكني – حنبعل المجبري – إلياس عاشوري.

وكان قد أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس اليوم الخميس، قائمة نسور قرطاج لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان.



ويستعد منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي لمواجهة كوريا الجنوبية واليابان وديا يومي 13 و17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وضمت قائمة منتخب تونس كلا من:



في حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن حسن - معز حسن.

في خط الدفاع: علاء غرام - علي العابدي - علي معلول - محمد دراقر - منتصر الطالبي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح.

في خط الوسط: عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - إلياس السخيري - حمزة رفيعة - حنبعل المجبري - محمد علي بن رمضان.

في الهجوم: إلياس العاشوري - هيثم الجويني - عصام الجبالي - نعيم السليتي