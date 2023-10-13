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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ختام المرحلة الثانية من حزمة البرامج التدريبية للأطباء المكلفين بـ 11 محافظة

ختام المرحلة الثانية
ختام المرحلة الثانية من حزمة البرامج التدريبية للأطباء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ختام المرحلة الثانية من حزمة البرامج التدريبية المقدمة للأطباء الجدد، دفعة مارس 2023، المكلفين بمنشآت الرعاية الأولية، وذلك لتهيئتهم لأداء مهامهم في بداية عملهم.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحزمة التدريبية تأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للارتقاء بمستوى الآداء في تقديم الخدمات الصحية لأطباء التكليف الجدد وتنمية مهارتهم الإكلينيكية.


وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الحزمة التدريبية انطلقت كمرحلة ثانية في 11 محافظة، شملت (دمياط، المنيا، قنا،  سوهاج، الوادي الجديد، البحر الأحمر، بني سويف، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، البحيرة)،  بإجمالي 14 دورة تدريبية.


 وأضافت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة التدريبات المقدمة للأطباء المكلفين تتضمن كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتشمل محاضرات نظرية وعملية بمجموع 144 ساعة تدريبية.


ولفتت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، إلى تدريب 420 طبيبًا حتى الآن، وجار استكمال باقي مراحل الحزمة التدريبية، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية في وزارة الصحة والسكان.

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