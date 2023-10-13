أسعار الدواجن اليوم الجمعة عند تاجر التجزئة

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدواجن خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ولدى تاجر التجزئة، باستثناء تراجع سعر الفراخ البيضاء،ـ وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 120 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق المحلية

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 79 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

بينما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 105 جنيهات للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 120 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار البانية

بينما سجلت أسعار البانية تراجعًا لتصل لنحو 185 جنيهًا للكيلو.

ويذكر أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجية.