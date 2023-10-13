اجتماع لحملة مواطن لدعم مصر بالإنتخابات الرئاسية في المملكة العربية السعودية

في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عقد أعضاء حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" اجتماعا موسعا لاستعراض خطة عمل الحملة في واحدة من أهم المدن السعودية ومن المعروف فإن المملكة السعودية يقيم بها أكبر جالية مصرية في العالم.



وقال خيري البهلول منسق حملة مواطن لدعم مصر في جدة إن الاجتماع حضره المستشار محمود الرفاعي والحاج محمد عبد العظيم وهما من أنشط مصريي مدينة جدة والمملكة العربية السعودية عموما بين أبناء الجالية المصرية، وأن نشاطهما يشهد به الجميع، ووطنيتهما خالصة وإيمانهما بالقيادة السياسية بمصر.

حملة مواطن لدعم مصر بجدة

ومن جانبه قال المستشار محمود الرفاعي مسؤول حملة مواطن لدعم مصر بجدة أن الاجتماع الذي قد تم عقده تناول خطة العمل المقبلة والتي تتمثل في عقد مؤتمرات وندوات مختلفة والالتقاء بأبناء الجالية في جدة وحشد أبناء مصر للتصويت لمرشحنا الوحيد والمتفقين عليه أبناء مصر بالمملكة.

ومن جانبه قال الحاج محمد عبد العظيم مسؤول حملة مواطن أن مصريي جدة كما هو الحال لمصريي المملكة عموما يقفون خلف دولتهم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأننا سوف نقوم بجولات ميدانية لحث المصريين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكثافة لنؤكد للجميع مدى إيمان أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية عموما وفي مدينة جدة على وجه الخصوص بدعم الوطن والقرار السياسي بها.

أول مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر

وكان قد أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، أول مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، وذلك تحت شعار (كلنا معاك من أجل مصر).

وأشاد الحضور بالتطور الذي تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، سواء من المشاريع القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارة الجديدة ، والقضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات ، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة وخصوصا الطرق والكباري، جعل جيش مصر العظيم يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم ، وتوفير الأمن والآمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الاقتصادي بشتى مجالاتها ، والقضاء على فيروس C، والقضاء على الإرهاب.

ووعد الحضور من أبناء مصر المقيمين بالمملكة العربية السعودية بأنه يوم الانتخابات سوف يكون عرسا ديمقراطيا وكرنفالا يتحاكى عنه العالم، وسيثبت المصريين بالخارج أنهم دائما وأبدا خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة.

انتخابات المصريين بالخارج

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.