وادي غزة.. الاحتلال يدعو الفلسطنيين بالرحيل إليه وحماس تحذر السكان

"ارحلوا إلى جنوب وادي غزة فورا" منشورات ألقي بها قوات الاحتلال فوق مباني المدنين في فلسطين، يطالبونهم بالرحيل وإخلاء منازلهم بحجة أن غزة أصبحت ساحة حرب.

عانت غزة سنوات ومازالت تعاني بسبب الاحتلال الغاشم الذي يستخدم كل الطرق والوسائل لتهجير الفلسطنيين من أرضهم، وآخرها دعوات للنزوح إلى وادي غزة.

موقع وادي غزة

وادي غزة هو منطقة جغرافية تقع في قطاع غزة، وتمتد من إسرائيل حتى البحر المتوسط.

يمتد وادي غزة من إسرائيل من منطقة جبل شجرة البقار القريبة من مستوطنة سديه بوكر، وحتى البحر المتوسط قريباً من منطقة الزهراء.

يتراوح عرضه بين 40 متراً في أضيق مناطقه، ويتسع حتى يصل إلى 400 متراً في الساحل الغربي لقطاع غزة، ويقسم الوادي قطاع غزة جغرافياً إلى قسمين، شمالي وجنوبي.

فوجئ أهالي غزة صباح اليوم الجمعة، بمنشورات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يأمرهم بإخلاء المناطق الشمالية من القطاع والانتقال إلى منطقة جنوب وادي غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن هذا الأمر ضروري لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

حماس تحذر الفلسطنيين من ترك منازلهم

في المقابل، حذرت حركة حماس سكان القطاع من الاستجابة للأوامر الإسرائيلية وطالبتهم بالبقاء في بيوتهم.

هذا الأمر يأتي في الوقت الذي تحشد فيه القوات الإسرائيلية قواتها، لتنفيذ توغل بري محتمل في قطاع غزة.

حزب الله يستعد للتدخل

على جانب آخر، ابدى نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الجمعة، استعداد حزبه للتدخل العسكري في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في حال تطلب الأمر ذلك، وذلك في تصريحات أدلى بها قاسم خلال تظاهرة دعا إليها حزب الله في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال قاسم إن حزبه "نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين وقت أي عمل، سنقوم به".

وأضاف أن حزب الله "حاضر وجاهز بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة"، مشيرا إلى أن "الاتصالات التي جرت معه من قبل دول كبرى ودول عربية ومبعوثين من الأمم المتحدة بشكل مباشر و غير مباشر، يطلبون منه ألا يتدخل في المعركة، لن تؤثر عليه".

وذلك في ظل وقت تتصاعد فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وسط مخاوف من تصعيد عسكري واسع.