نشرة الحوادث| ضبط 7 قضايا تهرب ضريبي.. وإصابة سيدة بانفجار أسطوانة غاز

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الجمعة وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاءت الأخبار على النحو التالي.

ضبط 7 قضايا تهرب ضريبي من الجمارك

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا.



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.



فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2374) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (290) حكمًا قضائيًا متنوعًا.



فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

انتداب العمل الجنائي لمعاينة حريق أعلى عقار بمنطقة بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة، بإنتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أعلى عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك عقب فحص آثار الحروق لمعرفة والوقوف على أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وأمرت بسرعة تحريات رجال المباحث.

ومن خلال الفحص تبين، أن النيران شبت أعلى عقار، وقد التهمت محتويات خشبية، وعلى ذلك حاصرها رجال الحماية المدنية الحريق ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليها.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة مدينة عامر، ببولاق الدكرور.

وعلى الفوردفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وذلك بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وتبين من الفحص نشوب الحريق أعلى عقار مكون من 6 طوابق، وتمت السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.





إصابة سيدة في حادث انفجار أسطوانة غاز بالعمرانية

إصابة سيدة بحروق فى حادث انفجار أسطوانة غاز بشقة بمنطقة العمرانية، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لإسعافها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



بدأت الأحداث، بتلقى مأمور قسم شرطة العمرانية، بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع انفجار بالعمرانية الغربية.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارت الإطفاء، وفرض كوردون امني لمحاصرة الحريق، وتمت السيطرة عليه.

بالفحص تبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بشارع مستشفى الصدر، ما أسفر عن مصابة سيدة بحروق وتم نقلها إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة مزارع وإصابة آخر في معركة بالأسلحة النارية بالمنشاه



شهدت قرية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية نتج عنها وفاة مزارع في بداية العقد الخامس من العمر عقب وصوله المستشفى المركزي إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وإصابة مزارع آخر بجرح رضي بفروة الرأس يقيمان بناحية بندار الغربية دائرة مركز جرجا وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوفـى ومصاب بناحية أولاد سلامة دائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أبو السعود . ج . ح . س" 43 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالصدر وتم نقله لمستشفى المنشاه المركزي وتوفـى عقب وصوله و"رأفت . ع . ع . ا" 49 سنة مزارع مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس ومقيمان بناحية بندار الغربية / دائرة مركز جرجا و"عاطف . ا . ع . ع" 45 سنة مزارع ومقيم بناحية أولاد حمزة / دائرة مركز العسيرات .



وطرف ثان عم الثالث من الطرف الأول "سعد . ع . ع . ح" 65 سنة مزارع ومقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات و"علي . ع . م . ح" 33 مزارع ومقيم بناحية المحامدة القبلية / دائرة مركز سوهاج .



الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالعبور ، بالأستعلام عن الحالة الصحية عن المصابين " 6 أشخاص"، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، اتجاه محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اختلال عجلة القيادة..إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا



إصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف وذلك بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز بنى مزار شمال المنيا، تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة.



كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة المنيا، قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز بنى مزار شمال المنيا.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة سيارات الإسعاف، لموقع الحادث، وتبين بافحص الاولي للحادث تصادم سيارة ملاكي رقم 8563 برصيف بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما سفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمون جميعهم بمحافظة أسيوط.



تم نقل المصابين لمستشفي الشيخ فضل للعلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.