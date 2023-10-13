الحرب بين حماس وإسرائيل.. معلومات مضللة تنتشر كالنار في الهشيم

تنتشر المعلومات المضللة والأخبار المزيفة بسرعة كبيرة على الإنترنت، خاصة في أوقات الأزمات، ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، وقد شهدت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس انتشارًا واسعًا للمعلومات المضللة، والتي تساهم في زيادة التوترات بين الجانبين.

ومن أبرز المعلومات المضللة التي انتشرت خلال الحرب:

مقطع فيديو يظهر فيه صبيا صغيرا ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، يزعم أنه يصور ضحية إسرائيلية، بينما في الحقيقة المقطع مأخوذ من لقطة من وراء الكواليس لفيلم فلسطيني.

وظهر مقطع فيديو آخر لجنرالات إسرائيليين بارزين، يفترض أنهم أُسروا على يد مسلحي حماس، والحقيقة أن الفيديو الأصلي نشر على قناة "يوتيوب" الرسمية لجهاز أمن الدولة في أذربيجان، ويظهر اعتقال القادة السابقين لحكومة ناغورني كاراباخ.

منشورات تزعم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على حزمة مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، بينما لم يذكر البيت الأبيض حتى الآن أي بيان رسمي بهذا الشأن.

في المقابل، أعلنت منصة "إكس" الاجتماعية أنها أزالت أو صنفت "عشرات الآلاف" من المنشورات في الأيام التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل.

وأعلن نائب مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية بات دي برون أن منصات التواصل الاجتماعي، مثل ميتا وإكس، تتحمل مسؤوليات واضحة في أوقات الأزمات، وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن تحديد المخاطر والاستجابة لها بشكل فعال، واتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار المحتوى الضار، الذي يمكن أن يؤدي تضخيمه إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

نصائح لتجنب المعلومات المضللة:

ضرورة التحقق من مصادر المعلومات قبل مشاركتها.

اهمية البحث عن مصادر متعددة للحصول على نفس القصة.

عدم مشاركة المعلومات إذا لم تكن متأكدًا من صحتها.