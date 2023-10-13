مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: نستهدف تخريج ضباط قادرون لاستيعاب وتطبيق التكنولوجيا الحديثة

قال اللواء أ.ح أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، إنه يستهدف تخريج ضباط قادرون على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة أثناء خدمته بالوحدات والتشكيلات بما يدعم منظومة التأمين الفنى للصيانة.



وأكد على هامش الاحتفال بدفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة، حرصت على تحقيق رؤية القيادة السياسية بشأن الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى من خلال الاستراتيجية العامة للتطوير المستمر فى عناصر العملية التعليمية.



واشار اللواء اح اكرم صلاح الى أن رؤية الكلية تستهدف تأهيل ضباط على أعلى مستوى عالمى، كما أن رسالتها هى تقديم خدمات تعليمية متميزة فى مجال التعليم التكنولوجى بغرض مواكبة التطور الكبير بالأسلحة والمعدات.



ولفت اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، إلى أن التحديث والتطوير سمة أساسية داخل القوات المسلحة، وهذا هو توجه الرئيس السيسى الذى يهتم بالتطوير المستمر للقوات المسلحة.



وكشف أن مدة الدراسة بالكلية هى 4 سنوات دراسية يحصل الخريج على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كل فى تخصصه وتسرى فى شأنه كل الحقوق والمزايا المقررة لخريجى الجامعات التكنولوجية المصرية.



إعداد طلبة الكلية العسكرية التكنولوجية بدنيا ومعرفيا وثقافيا وطبيا



وقال مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، إنه يتم إعداد طلبة الكلية العسكرية التكنولوجية، بدنيا ومعرفيا وثقافيا وطبيا على أعلى مستوى، كما يتم توفير جميع المقومات والتكنولوجيا الحديثة للطالب داخل الكلية، ليكون فردا فنيا مقاتلا، لمجابهة التحديات والعدائيات المختلفة.



وأشار إلى أنه تم تطوير المناهج الدراسية، بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسيةن وجميع أفرع وإدارات القوات المسلحة، لتكون مناهج الدراسة مواكبة لأحدث التكنولوجيا الموجودة فى الأسلحة المنضمة الحديثة.



وأوضح أن الطالب يدرس داخل الكلية العسكرية التكنولوجية، وبعد تخرجه، يأخذ الطالب فرقة تطبيقية، ثم يذهب لوحدته مباشرة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الكلية الفنية العسكرية، وذلك لأنهما يكملان بعضهما البعض، فى إطار عملية تأمين المنظومة الفنية لمعدات القوات المسلحة المختلفة.



وأكد أن الطالب يتميز بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما أن المناهج الدراسية للكلية، من أفضل مناهج التطوير فى مصر، ويتم تخريج الضابط لكى يعمل فى جميع تخصصات القوات المسلحة.



كما يتم تدريب الطالب على أحدث الأسلحة، ويتم إرسالهم إلى الورش الخاصة بهم فى الوحدات العسكرية ويتم التدريب العملى على المعدات.



واستطرد: هناك مقلدات ومعامل حديثة داخل الكلية العسكرية التكنولوجية للأسلحة المختلفة، وذلك لتدريب الطالب عليها، كما أن الكلية تمتلك أحدث الفصول على مستوى الشرق الأوسط لاكتشاف الأعطال.



