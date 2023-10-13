الجالية المصرية بمدينة جدة تواصل دعمها للإنتخابات الرئاسية بمصر.. صور

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه قبل بدء الإنتخابات الرئاسية تتوالى مؤتمرات دعم وتأييد الوطن في مناطق عدة حول العالم ، فالأمس القريب أقيم أول مؤتمر حاشد للمصريين بالخارج بالعاصمة السعودية الرياض ، ومنذ ساعات أقيم مؤتمر آخر بمدينة جدة السعودية بأحد الفنادق الكبرى.

أبناء الجالية المصرية بجميع طوائفها

وأفاد حنفي أن هذه الإحتفالية شهدت حضور مكثف من أبناء الجالية المصرية بجميع طوائفها ، كان على رأسهم الدكتور سعيد يحي أبرز رموز الجالية بالمملكة وأقدمهم ، حيث أشاد الحضور بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي من أهمها القضاء على الجماعة الإرهابية ليس في مصر بل في العالم ، والأمن الذي تتمتع به مصر، والبنية التحتية التي تفوق كثيراً من العالم المتقدمة ، والمشاريع القومية العملاقة.

صناديق الإنتخابات

وفي نهاية المؤتمر هتف الجميع لمصر ورئيسها، ووعد الحضور بأنه سوف تكون صناديق الإنتخابات خير من يثبت للعالم كله مدى دعمهم وتأييدهم للإنتخابات الرئاسية بمصر والقرار السياسي على أرض الوطن.

وكان قد أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، أول مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، وذلك تحت شعار (كلنا معاك من أجل مصر).

وأشاد الحضور بالتطور الذي تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، سواء من المشاريع القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارة الجديدة ، والقضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات ، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة وخصوصا الطرق والكباري، جعل جيش مصر العظيم يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم ، وتوفير الأمن والآمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الاقتصادي بشتى مجالاتها ، والقضاء على فيروس C، والقضاء على الإرهاب.

ووعد الحضور من أبناء مصر المقيمين بالمملكة العربية السعودية بأنه يوم الانتخابات سوف يكون عرسا ديمقراطيا وكرنفالا يتحاكى عنه العالم، وسيثبت المصريين بالخارج أنهم دائما وأبدا خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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