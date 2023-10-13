المديح النبوي فى أمسية بمركز اللغة والثقافة العربية بمشاركة الهلباوي

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة نجلاء رأفت سالم، عميدة كلية الآداب والدكتورة دينا أبو الفتوح وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع،

مساء الأحد القادم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة السادسة المنشد والمطرب والمبتهل الكبير الشيخ علي الهلباوي، فى أمسية ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفنية والأدبية والدينية التي ينظمها المركز بشكل دوري والذي يديره الدكتور أحمد عمار وسوف يقدم المنشد علي الهلباوي نخبه رائعة من التواشيح والابتهالات والأغاني في مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم.

يدير الأمسية الدكتور كرم عباس أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.



المبتهل علي الهلباوي من مواليد محافظة القليوبية وقد شارك في العديد من الحفلات الموسيقية الغنائية في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية وساقية الصاوي

جدير بالذكر أن مركز اللغة والثقافة العربية دأب على استضافة شخصيات عامة أدبية وفنية منها الشاعر الكبير" أحمد سويلم" والكاتب والملحن الدكتور"طارق عباس" الذي كان ضيفا علي المركز في الاحتفال بمئوية خالد الذكر الشيخ" سيد درويش "