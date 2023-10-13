وزير الرياضة: 90 ألف شاب وفتاة مستفيد من منتدى شباب الدلتا

التقى الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، بالكيان الشبابي سند شباب الدلتا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كل المستويات، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار- رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش – مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية مسئول ملف الكيانات الشبابية، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الأستاذ الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية، ومحمد جمال رئيس كيان سند شباب الدلتا، أحمد شوقي نائب رئيس كيان سند شباب الدلتا، وأعضاء ومنسقي المحافظات بالكيان الشبابي سند شباب الدلتا.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس ونائب رئيس الكيان الشبابي سند شباب الدلتا، مخرجات المنتدى في نسخته الأولى وتفاصيل منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية، وما سيتخلله من ورش عمل وجلسات مع متخصصين في مجالات مختلفة وخصوصًا التمكين الاقتصادي للشباب.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى مقترحات أعضاء الكيان من مختلف المحافظات في الدلتا واستعدادهم لتنفيذ المنتدى في نسخته الثانية في محافظاتهم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بأداء الكيان الشبابي سند شباب الدلتا، موجهاً بتنفيذ مقترحات أعضاء الكيان الشبابي، معلنًا بدء الاستعدادات لتدشين منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية.

أشار د أشرف صبحي أن المنتدى في نسخته الثانية سيتم تنفيذه من خلال سند شباب الدلتا تعاونًا مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

وأوضح د.أشرف صبحي أن المنتدى يستهدف ٩٠ ألف شاب وفتاة من محافظات الدلتا والقناة، خلال شهرين متواصلين.

