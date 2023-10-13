قصور الثقافة تكرم فتيات وسيدات ملتقى أهل مصر بالعريش

كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، فتيات وسيدات الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، ضمن مشروع أهل مصر، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للملتقى إلى بعث رسالة سلام للعالم بالقضاء على الإرهاب فى أرض الفيروز، وانتشار الأمن والأمان فى ربوعها.

وسلمت شهادات التقدير الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، نيابة عن عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك فى حضور الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، وأشرف المشرحاني رئيس قصر ثقافة شمال سيناء، وكثير من المدربين والمحاضرين والصحفيين وسط فرحة عارمة من فتيات الملتقى.



وقدمت الدكتورة حنان موسى، درع هيئة قصور الثقافة إلى مؤسسة مصر الخير تقديراً لدورها فى دعم الملتقى. كما كرمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وتسلمها محمد السيد.



كما قدمت شهادة شكر وتقدير إلى الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، وفريق عملها المتميز وإلى أشرف المشرحاني رئيس قصر ثقافة شمال سيناء، وفريق عمله.

وقدمت شهادة شكر وتقدير لإدارة الإعلام بقيادة محمود أنور وبمشاركة مى زيدان والفنان تامر النطاط، كما كرمت الصحفيين المشاركين فى الملتقى، إذ كانوا المرآة الحقيقة للملتقى.



وكرمت فريق عمل المخرج أحمد السيد، المتميز لما بذلوه من جهد كبير.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اسدلت، أمس، الستار على فعاليات برنامج الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة.

أهل مصر

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

شارك فى فعاليات الملتقى إدارة المتابعة لمكتب رئيس الهيئة برئاسة نجلاء ابوكريشة، المدير العام لإدارة المتابعة، وتابع الفعاليات الفاعليات والأنشطة المقامة، محمد بدر مدير إدارة المواقع الثقافية بقصور الثقافة، والإدارة العامة للمكتبات برئاسة أمانى شاكر وحضور حسام عبد الرحمن.