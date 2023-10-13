آخر موعد لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية.. تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات فتح أبوابها لليوم التاسع على التوالي، لاستقبال المرشحين، أو وكلاء عنهم، وذلك لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، التي حددها قانون الانتخابات الرئاسية.

من المقرر أن تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024 أمام المرشحين، غدًا السبت الموافق 14 أكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

الأوراق المطلوبة من المرشحين في الانتخابات الرئاسية:

تتمثل المستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية فى صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي، وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، التقرير الطبي الخاص بالمرشح، والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه، أو زوجته جنسية دولة أخرى.

وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره، وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أنه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، 3 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر وحتى الآن بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد.

وتقدم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بأوراق ترشحه للرئاسة يوم 7 أكتوبر الماضى، عن طريق وكيله المستشار محمود فوزى، الممثل القانوني، ليصبح أول مرشح رئاسي رسمى بعدد 424 تزكية من نواب الشعب، ومليون و130 ألف تأييد تقريبًا من المواطنين.

فيما تقدم المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بأوراق ترشحه يوم 8 أكتوبر متضمنة 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي تضمنه الدستور والقانون لتقديم أوراق الترشح، التى تجاوزت هذه التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات، وهو 20 عضوًا بمجلس النواب.

كما تقدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، يوم 9 أكتوبر بأوراق ترشحه متضمنة 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى لجنة تلقى وفحص أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.