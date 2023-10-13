شتيجن يتمسك بقيادة ألمانيا في يورو 2024

كشف مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى منتخب ألمانيا وبرشلونة، حقيقة انتهاء المسابقة مع مواطنه مانويل نوير.

وتعرض نوير لكسر في ساقه في ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في أي مباراة سواء محليا مع بايرن ميونخ أو دوليا مع منتخب ألمانيا.

ومنذ ذلك الحين، نجح تير شنيجن في حجز مكان أساسي، لحراسة عرين المنتخب الألماني.

وجاء ذلك بعد أن سيطر نوير بشكل كامل على هذا المنصب خلال الـ 10 سنوات الماضية، وهو ما جعل حارس برشلونة يعبر عن غضبه في عدة مناسبات سابقة.

تير شنيجن و مانويل نوير

وعن إمكانية انتهاء المنافسة، على أحقية المشاركة مع المنتخب البلاد بعد إصابة نوير، قال شتيجن في تصريحات لشبكة سكاي سبورت الألمانية: "لا أجعل أدائي يعتمد على مستوى الآخرين أبدًا".

وأضاف: "أعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعلني أستحق أن أكون ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني".

وتابع: "أتمنى أن أقدم الأفضل في كأس أمم أوروبا المقبلة، وأستطيع دائمًا إثبات قوتي سواء مع النادي أو المنتخب الوطني".

وأكد شتيجن أنه يتلقى دعما من الاتحاد الألماني لكرة القدم ومدربه الجديد جوليان ناجلزمان قائلا: "أنا سعيد للغاية بهذا الدعم وأتمنى أن أرد الجميل في المستقبل".

وتحدث الحارس صاحب الـ 31 عاما على قرار الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن إقالة هانسي فليك من منصبه كمدرب للمنتخب، عقب البداية الكارثية عام 2023، والتي شهدت 3 هزائم ودية متتالية، وكان أبرزها الهزيمة 1-4. ضد اليابان.

وقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين جوليان ناجيلسمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، وهو قرار جريء قبل كأس أمم أوروبا 2024، نظرا لصغر سنه.

ناجيلسمان

وقال حارس مرمى برشلونة: "أعتقد أنه الرجل المناسب لهذه المرحلة، لقد تحدث معنا قليلًا وشرح لنا الخطط التي سيعتمد عليها سريعًا".

وأضاف: "رغم صغر سنه إلا أنه يملك أفكارا جيدة ستجعل الفريق أفضل في المراحل المقبلة و على الرغم أنه لم يلعب أي مباراة إلا أنه أنعش المنتخب بإمكانية تنفيذ أفكار جديدة وفريدة من نوعها ".