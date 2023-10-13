رسالة سلام.. ملتقى أهل مصر بالعريش يختتم فعالياته

أسدلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، الستار على فعاليات برنامج الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، ضمن مشروع أهل مصر، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء، وتزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، باعثًا رسالة سلام بالقضاء على الإرهاب واصبحت أرض الفيروز تعيش فى أمن وأمان.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض أفلام تسجيلية، منها فليم رواىٔي قصير تحت عنوان "يوم فى حياة حياة" مستوحى من ديوان "ما قبل البطيخ" للشاعرة عبير عبدالعزيز وهو نتاج ورشة شعر وسيناريو، قدمت خلالها الروائية عبير عبدالعزيز مبادئ كتابة السيناريو وطريقة كتابة الحوار وصناعة فليم قصير فى 8 خطوات.



ثم توالى عرض الافلام القصيرة نتاح ورش الملتقى.

حنان موسى : فتيات الملتقى سفراء للثقافة

من ناحيتها ألقت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، كلمة نقلت عبرها رسالة الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لفتيات وسيدات الملتقى مقدماً فيها تحية إعجاب وتقدير وفخر، وأيضًا كل الدعم والمحبة والاحترام للفعالية العظيمة التى جعلت الهيئة العامة لقصور الثقافة فخورة بكن وبإنتاجكن.



واضافت أنها سعيدة بنجاح هذا الملتقى، مشيرة إلى أن فتيات الملتقى سفراء للثقافة وخط الدفاع الأول، لمحافظاتهن ليظهرن مدى الأمن والأمان فى سيناء.

وتمنت على الفتيات أن ينقلن ما تعلمنه إلى محافظاتهن، وأن يؤهلن أنفسهن جيداً حتى يستطيعن التميز، لأن هن مستقبل البلد، عبر تكوين أسرة قادرة على صناعة الفارق.

واضافت أنها سعيدة جداً بنجاح الملتقى وفتياته.

ووجهت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث للفتيات الشكر إلى محافظ شمال سيناء على ما قدمه من رعاية لهذا الملتقى، والدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، لأنها لم تبخل بأى دعم أو مجهود، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعمه المستمر، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على مشروع أهل.

كما قدمت الشكر لمؤسسة مصر الخير على دعمها، والدكتورة دينا هويدي وفريق عملها، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث وأشرف المشرحاني رئيس قصر ثقافة شمال سيناء، والصحفيين والمصورين والمدربين والمحاضرين إدارة الحركة.



دينا هويدي: الملتقى حدث مهم ساهم فى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن

ألقت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى كلمة عبرت فيها عن سعادتها بوجودها فى العريش.



ورحبت بالدكتورة بحنان موسى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة والفتيات والسيدات، موجهة تحية من القلب للمشاركات فى الملتقى.

وأشارت الدكتورة دينا هويدي إلى أن الملتقى كان حدثاً مهماً ساهم فى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن عند الفتيات والسيدات، وتحققت اهدافه التى من أهمها التعريف بالثقافة المحلية من خلال الدمج والتواصل بين الفتيات والسيدات المشاركات فى الفعالية.

واوضحت أن هذا الملتقى حظي بمشاركة واسعة من 6 محافظات حدودية هى جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومطروح والوادى الجديد وحلايب وشلاتين بالاضافة إلى القاهرة، وأسهم بشكل كبير فى إثراء القدرات الثقافية والفنية والإبداعية للفتاة والمرأة، وتعزيز مشاركتها فى المجتمع.

وأشارت إلى أن من أبرز الإنجازات التى تمت خلال الملتقى، تنفيذ 8 ورش فنية إلى جانب 3 ورش إبداعية أدبية، وأيضًا إنتاج 139 قطعة فنية فى 8 أيام، وإنتاج 15عملاً إبداعيًا.

وقالت الدكتورة دينا هويدي: مرت 8 أيام من العمل الدؤوب والجهد المتواصل ليلاً ونهاراً حتى يخرج هذا الملتقى بهذا الصدى الكبير الذي حققه والإنجاز عظيم الأثر فى نفوس كن ونفسي.

وأشارت إلى أنه كان من أعظم الأثر هو ما لمسته فى الأعمال التطوعية وزراعة 200 شجرة زيتون على أرض سيناء الحبيبة.

واوضحت أنها لا تستطيع وصف مشاعرها ولا أعلم أيها أقرب إلى قلبي هل هى زيارة الكتيبة 101 للشعور بما تقوم به قواتنا المسلحة أم العمل التطوعي وفرحة أهالي قرية أبو عراج بزراعة 200 شجرة زيتون، أو افتتاح الملتقى والذي أطلقنا فعالياته من أرض الشيخ زويد، التى كانت بؤرة ساحة بالاحداث، وهى الآن آمنة، أو قراءة الفاتحة لشهداء الوطن من المدنيين والعسكريين أمام النصب التذكاري لشهداء المثلث الأخضر بقرية قاطية فى مدينة بئر العبد.

وأشارت إلى أن كل ما سبق مواقف أثرت في نفسها والمشاركات فى الملتقى داعية الله تعالى أن يحفظ سيناء وأهل.

وتوجهت بالشكر إلى محافظ شمال سيناء على ما قدمه من رعاية لهذا الملتقى، والدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، لما بذلته من جهد كبير لرعاية هذا الملتقى وحرصها على إقامته على الوجه الأمثل، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعمه المستمر، والدكتورة حنان موسى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على مشروع أهل وأشرف المشرحاني رئيس قصر ثقافة شمال سيناء، والصحفيين والمصورين والمدربين والمحاضرين وجميع من ساهم فى نجاح هذا المؤتمر.

وأشارت إلى أن النجاح ليس نجاح فرد ولكن نجاح فريق عمل متكامل وكان فريق العمل متميز جداً.. شكرًا.



أشرف المشرحاني: تحية شكر وتقدير للقوات المسلحة درع الأمن والأمان والتنمية الشاملة



من ناحيته قال الأستاذ أشرف المشرحاني رئيس قصر ثقافة شمال سيناء، إن ما حدث من فعاليات خلال أيام المتلقي نعجز عن الكلام عنه، لكن اسمحوا لى أن أبدأ من عنوان مشروع أهل مصر ، يهمنا الإنسان، وطالما يهمنا الإنسان فتحية شكر وتقدير للقوات المسلحة درع الأمن والأمان، والتنمية الشاملة في سيناء.



وطالب المشرحانى الجميع بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء،

وأشار إلى أنه بالأمس القريب كان هناك مشروع ملتقى الشباب الثاني عشر ، اليوم ختام فعاليات الملتقى الثالث عشر للفتاة والمرأة، هذا معناه أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بشمال سيناء، وقدم شكره لوزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وجميع المسؤولين عن مشروع أهل مصر وفتيات وسيدات الملتقى.

واختتمت فعاليات الملتقى بتقديم شهادات تكريم للمشاركين، والمتميزين ثم قدمت فرقة العريش التلقائية مجموعة من أغاني التراث السيناوي.



أهل مصر

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

شارك فى فعاليات الملتقى إدارة المتابعة لمكتب رئيس الهيئة برئاسة نجلاء ابوكريشة، المدير العام لإدارة المتابعة، وتابع الفعاليات الفاعليات والأنشطة المقامة، محمد بدر مدير إدارة المواقع الثقافية بقصور الثقافة، والإدارة العامة للمكتبات برئاسة أمانى شاكر وحضور حسام عبد الرحمن.