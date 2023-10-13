الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

دنيا سمير غانم تعلن دعمها للقضية الفلسطينية

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، دعمها للقضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

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وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها صورة لأحد الأطفال الفلسطينيين، وعلقت عليها قائلة : “اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها وهون على أطفال فلسطين الرعب والقهر واليتم والألم والجوع، اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين”.

آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، وخاضت به السباق الرمضاني الماضي 2023.

مسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف ، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.

يذكر ان تدور أحداث مسلسل جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.

 

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