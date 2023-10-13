اقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية

شهدت انتخابات نقابة الاطباء بالقليوبية اقبالا متوسطا اليوم الجمعه خلال الساعات الاولي لفتح باب التصويت.

وأعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية برئاسة الدكتور احمد أنور كمال امين صندوق النقابة بالقليوبية ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية ان اللجنة لم تتلقي شكاوي حتي الان.

أوضح رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية أن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحا بينهم 4 علي مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن حيث يجري فتح باب الاقتراع من ال 9صباحا حتى ال 5 مساءا تحت إشراف قضائي كامل

وأشار رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية أنه يجب علي الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات مشيرا أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية فى نفس التوقيت

أوضح رئيس لجنة الانتخابات أن مرشحي الانتخابات كالتالي :

- علي مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء

حمدى الجزار

عبد اللطيف البلشي

علاء جودة

محمد غريب

- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة

أحمد العيوطي

أحمد سعيد عثمان

السيد عبد الستار

رجب فتوح هريدى عماد تبع

فوزى عبد الله

محمد عجلان محمد کمال

مصطفى العزب

- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية اقل من 15 سنة

إبراهيم الغريب

أسماء بيان

أميرة الجمال

فاتن سلامة

هشام سعید محمد

يسرى زكريا