مصرع شاب جراء اصطدم موتوسيكل بالرصيف بالشرقية

لقى شاب في العقد الرابع من عمره، مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، جراء تعرضه لحادث اصطدام دراجة نارية "موتوسيكل" بالرصيف، أمام منطقة كوبرى الصنايع بنطاق مدينة القرين بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية " موتوسيكل" بالرصيف، أمام كوبري الصنايع بدائرة قسم شرطة القرين، ما أسفر عن مصرع "مصطفى. ك. ع" 46 عاما، ومقيم بدائرة القسم، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.