الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يُهنئ الطالب الفائز بالمركز الأول في مسابقة لندن

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطالب يوسف ياسر من الفرقة الرابعة بكلية إدارة الإعمال جامعة النيل؛ لحصوله على المركز الأول عالميًّا في مسابقة لندن (international inovation & trade expo 2023). 

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وحصل الطالب على المركز الأول عن مشروعه لتطوير فاعلية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

وأشاد وزير التعليم العالي بما حققه الطالب من إنجاز متميز باختيار مشروعه من بين 2000 مشروع في هذه المسابقة العالمية التي تعد منصة لأعمال المخترعين والمصنعين من 33 دولة؛ لتقديم أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم الحاصلة على براءة الاختراع، وأفكارهم الجديدة، وتبادل المعلومات في المجالات المتنوعة في جو من التنافس والإبداع.

وزير التعليم العالي يشكر صندوق رعاية المبتكرين 

ووجه وزير التعليم العالي الشكر لأسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة على دعمها للطالب للمشاركة في المسابقة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية على المستوى العالمي، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لجميع الطلاب من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات. 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع القادر على المساهمة في تحقيق النهضة والتقدم لوطننا العزيز.

وتعد هذه المسابقة العالمية منصة لأعمال المخترعين والمصنعين من 33 دولة لتقديم أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم الحاصلة على براءة الاختراع، وأفكارهم الجديدة، وتبادل المعلومات في المجالات المتنوعة في جو من التنافس والإبداع.
 

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