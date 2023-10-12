مناقشة مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وكازاخستان في التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور كاميل أكاثوف، نائب وزير العلوم والتعليم العالي في جمهورية كازاخستان، والسيدة سوليكول سيلوكيزي، سفيرة كازاخستان في المغرب، حيث تمت مناقشة آليات تطوير التعاون بين الإيسيسكو وكازاخستان في مجالات العلوم والتعليم العالي وتطوير البحث العلمي.

وخلال الاجتماع، الذي جرى يوم الأربعاء (11 أكتوبر 2023)، بمقر الإيسيسكو في الرباط، أشاد الدكتور المالك بالعلاقات المتميزة التي تجمع الإيسيسكو بجمهورية كازاخستان، مؤكدا حرص المنظمة على مزيد من التعاون من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع لتطوير البحث العلمي، وتوفير المنح الدراسية لطلبة دول العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات الكازاخستانية، وتشجيعهم لاكتشاف آفاق علوم الفضاء والتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى نجاح التعاون بين الجانبين في عقد الدورة الأولى من المؤتمر الدولي حول علماء العالم الإسلامي، والتي حملت عنوان: "الفارابي وإسهاماته عبر التاريخ الإنساني" بمقر الإيسيسكو، والذي حضره الدكتور أكاثوف، نائبا عن وزير العلوم والتعليم العالي في كازاخستان.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أكاثوف بجلسات المؤتمر، التي ناقشت إسهامات العلامة الفارابي ودوره في تطوير العلوم والفلسفة لنهضة العالم الإسلامي، مؤكدا تطلع كازاخستان إلى مزيد من التعاون مع الإيسيسكو من خلال إنشاء الكراسي العلمية بالجامعات الكازاخستانية، وتنظيم المؤتمرات والندوات في مجال التعليم والبحث العلمي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتطوير التعاون بين الإيسيسكو وكازاخستان.

الأسبوع المقبل.. جدة تستضيف المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي

تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس (19 أكتوبر 2023)، أعمال المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وتستضيفه المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بحضور وزراء شؤون البيئة في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات حماية البيئة، لمناقشة تعزيز العمل المشترك بين دول العالم الإسلامي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والتحديات التي تهدد البيئة على كوكب الأرض.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار: "نحو تحقيق تحول أخضر بالعالم الإسلامي"، مناقشة عدد من الوثائق المقدمة من الإدارة العامة لمنظمة الإيسيسكو واعتمادها، مثل مشروع برنامج إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية والحد منها في العالم الإسلامي، ومشروع دليل توجيهي حول الممارسات الفضلى في مجال التحول الأخضر في العالم الإسلامي، ومشروع استراتيجية المدن الذكية والمستدامة في العالم الإسلامي، وسيصدر المؤتمر في ختام أعماله إعلانا حول الشؤون البيئية.