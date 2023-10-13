الاحد : مؤتمر حول"الدراما ومسرح الطفل "فى ثقافة الفيوم

تنظم النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر ببنى سويف والفيوم بالاشتراك مع فرع الفيوم الثقافى فى العاشرة صباح يوم الاحد القادم المؤتمر السنوى الذى يحمل عنوان "الدراما ومسرح الطفل"والذى يقام بالمكتبة العامة بالفيوم .

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصرويرأس المؤتمر الدكتور احمد مجاهد .

وصرح احمد قرنى رئيس فرع اتحاد كتاب مصر ببنى سويف والفيوم ان المؤتمر سيشهد ابحاث للكاتب محمد عبد الحافظ والكاتبة والرسامة رشا منير والشاعر عبده الزارع والسيناريست وليد كمال والكاتبة سماح ابو بكر عزت والدكتور ابراهيم حنفى والكاتبة هجرة الصاوى والكاتبة صفاء البيلى .

ويتضمن المؤتمر شهادات للكتاب رحاب امبابى وثريا عبد البديع وودعاء عبد المنعم وسيدة فاروق وصفاء البيلى ومحمود صلاح وايمان سند .

كما سيتم خلال المؤتمر تكريم كل من الدكتور احمد مجاهد والشاعر احمد هيكل والكاتبة سماح ابو بكر عزت والكاتب منتصر ثابت والكاتب ربيع قطب والشاعر محمد حسنى والكاتب عويس معوض والكاتب محمد جمال الدين .

يشرف على تنظيم المؤتمر الكاتب احمد قرنى رئيس فرع اتحاد كتاب بنى سويف والفيوم واحمد طوسون نائب رئيس اتحاد كتاب بنى سويف والفيوم ونور سليمان امين الصندوق ونبيل سيد على الامين العام ودكتور نبيل الشاهد رئيس الانشطة الثقافية وسيدة فاروق مسئول اللجنة الاعلامية .

ختام دورة المدربين والاداريين

ومن جهه اخرى احتفلت نقابة المهن الرياضية بالفيوم، بختام دورة المدربين والاداريين والتى تحمل اسم النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادى محافظة الفيوم، والتى شارك فيها 58 من المدربين والاداريين، فى مختلف الالعاب الرياضية و استمرت 45 يوما واقيمت بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات الكبرى بنادى المحافظة.

حضر حفل التخرج الدكتور فتحى ندا النقيب العام للرياضيين والدكتور جمال محمد على الامين العام للنقابة والمهندس عماد سعد حمودة رئيس مجلس ادارة نادى الفيوم عضو مجلس النواب والكابتن وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ والعمدة كامل فيصل عضو مجلس النواب والدكتور عرفه صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم ونقيب العلميين بالمحافظة وحازم طه نقيب المحلمين بالفيوم والدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم والدكتور اشرف العباسي نقيب الرياضيين بالفيوم والمستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس ادارة نادى قارون بالفيوم وسامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم واحمد راضى مدير منطقة الكرة .