الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 17 مسجدًا اليوم الجمعة

انطلقت اليوم الجمعة 13/ 10/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:



1- مديرية أوقاف بني سويف ( بندر بني سويف)

2- مديرية أوقاف المنيا (منقطين)

3- مديرية أوقاف الجيزة (العياط)

4- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ)

5- مديرية أوقاف الإسكندرية (محرم بك)

6- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون)

7- مديرية أوقاف الإسماعيلية ( فايد)

8- مديرية أوقاف أسيوط (أبو تيج)

9- مديرية أوقاف أســوان (دراو)

10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (الرياض)

وزارة الأوقاف



وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى يتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 17 ) مسجدًا اليوم الجمعة 13 / 10 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة

2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة

3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة

4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة

5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة

6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف دمياط

7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور

مديرية أوقاف السويس

8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين

مديرية أوقاف المنيا

9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة

10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة

مديرية أوقاف البحيرة

11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الجيزة

12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط

مديرية أوقاف شمال سيناء

13. مسجد الصفا – بئر العبد

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الغربية

4. مسجد الشيخ/ مصطفى إسماعيل – ميت غزال – السنطة