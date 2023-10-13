الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 17 مسجدًا اليوم الجمعة

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد

انطلقت اليوم الجمعة 13/ 10/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:


1- مديرية أوقاف بني سويف ( بندر بني سويف)
2- مديرية أوقاف المنيا (منقطين)
3- مديرية أوقاف الجيزة (العياط)
4- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ)
5- مديرية أوقاف الإسكندرية (محرم بك)
6- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون)
7- مديرية أوقاف الإسماعيلية ( فايد)
8- مديرية أوقاف أسيوط (أبو تيج)
9- مديرية أوقاف أســوان (دراو)
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (الرياض)

وزارة الأوقاف


وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى يتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 17 ) مسجدًا اليوم الجمعة 13 / 10 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة 
2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة 
3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة 
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة 
5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة 
6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة 
10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة 
مديرية أوقاف البحيرة
11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
مديرية أوقاف شمال سيناء
13. مسجد الصفا – بئر العبد
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا 
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب 
مديرية أوقاف الغربية
4. مسجد الشيخ/ مصطفى إسماعيل – ميت غزال – السنطة

مواد متعلقة

وزير الرياضة يشهد انطلاق بطولة أفريقيا للترايثلون المؤهلة لأوليمبياد باريس

الجيش الإسرائيلي يُهدد سكان غزة ويدعوهم لمغادرة منازلهم

الصحة الفلسطينية تكشف عددًا جديدًا من الشهداء والمصابين

تصفيات يورو 2024.. هجوم ناري يقود تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام هولندا

إقبال متوسط من الأطباء في انتخابات التجديد النصفي بمقر اللجنة العامة بدار الحكمة

اقبال كثيف على المقر الانتخابي لنقابة أطباء القاهرة
الجريدة الورقية