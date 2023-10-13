يحدث غدًا.. معهد البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الكسوف الحلقي للشمس

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن العالم سيشهد غدًا السبت الموافق 14 أكتوبر 2023، كسوفًا شمسيًا حلقيًا.

أماكن رؤية الكسوف الحلقي للشمس

وأضاف القاضي، أن الكسوف الحلقي للشمس لا يمكن رؤيته في مصر، وسيُرى ككسوف حلقي في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكولومبيا، والبرازيل، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يُمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب قارة أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكي، والمحيط الأطلنطي، والقارة القطبية الشمالية، لافتًا إلى أنه عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.

وتابع أن ذروة هذا الكسوف تتفق مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي، و 8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة، عند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر.

وأوضح أن الكسوف الحلقي يحدث عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض ، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض، مضيفًا: سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52 دقيقة تقريبًا بينما يستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و 17.2 ثانية.

واختتم: الكسوف الحلقي التالي سوف يحدث في 2 أكتوبر2024.