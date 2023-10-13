موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي، خاصة أنه عندما تم تطبيق الصيفي، تقدمت الساعة 60 دقيقة منذ ذلك الحين.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ويوافق تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26-10-2023، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

الحرب العالمية الأولى

وعرف التوقيت الصيفي في العالم، أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة، ومنذ ذلك الحين وهناك توقيت شتوي وآخر صيفي.