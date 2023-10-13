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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي، خاصة أنه عندما تم تطبيق الصيفي، تقدمت الساعة 60 دقيقة منذ ذلك الحين.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ويوافق تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26-10-2023، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

الحرب العالمية الأولى

وعرف التوقيت الصيفي في العالم، أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة، ومنذ ذلك الحين وهناك توقيت شتوي وآخر صيفي. 

الجريدة الورقية