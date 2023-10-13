هالاند يقود النرويج للفوز على قبرص برباعية في تصفيات أمم أوروبا 2024

نجح منتخب النرويج في تحقيق الانتصار برباعية نظيفه على نظيره منتخب قبرص، بقيادة إيرليمج هالاند في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على ملعب ستاد أيك أرينا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مباريات المجموعة الاولى، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

هالاند يقود النرويج للفوز على قبرص في تصفيات أمم أوروبا

وسجل هالاند هدفين في فوز منتخب بلاده على نظيره القبرصي، والتي كانت في الدقائق 65 والدقيقة 72 ليواصل مزاحمة منتخب إسبانيا الثاني في ترتيب المجموعة.

افتتح التسجيل اللاعب الكسندر سورلوث في الدقيقة 33 من الشوط الاول، وأضاف إيرلينج هالاند الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 65 ثم يسجل الثاني الشخصي له في الدقيقة 72، قبل ان يختمم اللاعب فريدريك أورسنيس بالرابع في الدقيقة 81.

بتلك النتيجة يكون منتخب النرويج قد وصل إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، محققًا الانتصار الثالث بعد تعادل وهزيمتين، بفارق 5 نقاط عن منتخب اسكتلندا الاول.

على الجانب الأخر توقف منتخب قبرص في المركز الرابع والاخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط بعدما خسر الستة مواجهات التي لعبها حتى الآن، والتي استقبل خلالها 21 هدف ولم يسجل سوى هدفين فقط، وهو صاحب أضعف خط دفاع في التصفيات بالتساوي مع سان مارينو.