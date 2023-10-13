بعد تصدره التريند .. تفاصيل رحلة أحمد رزق مع السكروالرجيم

احتل اسم الفنان أحمد رزق مؤشر البحث جوجل الشهير، خلال الفترات الماضية، خاصًا بعد انتشار صورله عبر السوشيال ميديا وهو فاقد وزنه بشكل ملحوظ، مما جعل البعض يظن أنه خضع لعملية تكميم معدة مثل عدد كبير من النجوم والنجمات في الآونة الآخيرة.

وأكد الفنان أحمد رزق أنه لم يخضع إلى أي عمليات جراحية تمامًا قائلا:"أنا معملتش عملية أنا مشيت على نظام صحي بسبب مشكلة صحية جالي السكر من الدرجة التانية وكانت النتيجة إني بخس فلما بدأت أخس لقيت إني صحتي أفضل وشكلي أفضل وبقدر أعمل حاجات كتير وبقيت ألعب مع أولادي".

واستكمل رزق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" قائلا:"لما بقيت أنزل في الوزن تاني حبيت الموضوع، بدأتها بدايت وبعدين بقا أسلوب حياة لو أكلت زي زمان بقيت بحس بتعب في معدتي وفي النهاية أقدر أقول الموضوع سهل مش صعب لأن الواحد لو أتعود على طريقة أكل معينة هيلاقي الموضوع سهل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد رزق هو مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبي، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وجسدت النجمة روبي خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.