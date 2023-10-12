اصنعي كيك الموز بالقرفة والزبيب لضيافة المناسبات

حضري كيك الموز بالقرفة والزبيب، عند استقبال الزوار والضيوف، قدمي لهم مع فنجان من الشاي الساخن بالأعشاب، قطعة من الكيكات اللذيذة بالموز، والزبيب، والقرفة الزكية.

كيك الموز بالقرفة والزبيب

مقادير كيك الموز بالقرفة والزبيب

- دقيق : 2 كوب

- سكر : كوب ونصف

- زبيب : كوب

- حليب : نصف كوب

- زيت الذرة : نصف كوب

- الجوز : ربع كوب (مجروش)

- البيض : 2 حبة

- الموز : 4 حبات (مهروس)

- القرفة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة



طريقة التحضير



حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب كيك بالقليل من الزيت.

في وعاء ضعي الدقيق، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والقرفة، والملح، وقلبي المكونات حتى تتداخل، ثم نخّليها.

اخفقي البيض باستخدام المضرب الكهربائي في وعاء عميق، ثم أضيفي إليه الفانيليا والسكر، واخفقي المزيج جيداً.

أضيفي الزيت، والحليب، والموز، والزبيب، والجوز، واخلطي جيداً، ثم أضيفي خليط الدقيق والقرفة تدريجياً مع الخفق حتى تمام التجانس.

اسكبي المزيج في القالب وأدخليه إلى الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي القالب من الفرن، واتركيه جانباً حتى يهدأ، ثم ارفعي الكيك من القالب بحرص وقطعيه إلى شرائح وقدميه.