الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن: أمريكا وقبرص تشتركان في الالتزام بالديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

 

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية قبرص شريكتان في السعي لتحقيق عالم أكثر سلامًا وازدهارًا، وتشتركان في الالتزام بالديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية.

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وقال بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد بمناسبة يوم قبرص الوطني - إن "الولايات المتحدة تؤمن بقوة الشعب القبرصي وصموده وستظل شريكًا ثابتًا لكم".. مجددا التزام الولايات المتحدة التام بالتوصل إلى تسوية شاملة بقيادة القبارصة وتيسرها الأمم المتحدة ،لإعادة توحيد الجزيرة كاتحاد فيدرالي ثنائي المنطقة والطائفة، مع المساواة السياسية لجميع القبارصة.

 

وأضاف أن "الروابط بين بلدينا لم تكن أقوى من أي وقت مضى"، معربا عن تطلعه إلى "زيادة تعميق النطاق الكامل لروابطنا بين الحكومة والشعب في العام المقبل".

 

وتابع بلينكن قائلا: "لقد ألهمتني الاحتمالات التي يمكن أن تفتحها قبرص الموحدة أمام جميع شعبها ومنطقة شرق البحر المتوسط".

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