واجهي نزلات البرد وحضري سموذي التفاح بالكيوي| يقوي المناعة

سموذي التفاح بالكيوي من المشروبات السحرية التي يحتاجها الكثير في تلك الفترة؛ لتقوية المناعة ومواجهة الفيروسات بسبب انتشار نزلات البرد مع تغير الطقس بين الليل والنهار، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير المشروب السحري الغني بالفيتامينات والمعادن الهامة لجسمك.



سموذي التفاح بالكيوي

طريقة عمل سموذي التفاح بالكيوي

المقادير

3 حبات تفاح أخضر (مقشّر ومنزوع البذور)

5 حبات كيوي (مقشّر)

50 جم جرجير

ثلج حسب الرغبة



طريقة التحضير

ضعي التفاح، والكيوي، وورق الجرجير، ومكعبات الثلج في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة القوام.

اسكبي المزيج في أكواب التقديم وقدميه بارداً.