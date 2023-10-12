مجموعات نارية لـ كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار

أسدل الستار على قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 المقرر لها في كوت ديفوار، والتي أسفرت عن نتائج نارية للمجموعات، ووجود منتخب مصر في مجموعة سهلة نسبيًا ومجموعة قوية لمنتخب الساحل العاج المستضيف.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار

وجاءت نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار كالآتي:-

المجموعة الأولى: كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو

المجموعة الثانية: منتخب مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: منتخب السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا

المجموعة الرابعة: منتخب الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا

المجموعة الخامسة: منتخب تونس ومالي وجنوب افريقيا ونامبيا

المجموعة السادسة: منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا

يمتلك منتخب مصر الرقم الاكبر كأكثر منتخب تتويجًا بالبطولة بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات، وكان منتخب السنغالي هو بطل النسخة الاخيره من المسابقة التي كانت في الكاميرون وكان الفراعنة في الوصافة.

من المقرر إقامة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 فى دولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.