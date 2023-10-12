بقرار من الفيفا.. مبابي مجبر للتخلي عن والدته

أصبح نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مجبرا على العمل مع وكيل جديد ليحل محل والدته فايزة العماري، التي تدير أعماله.

وتولت فايزة العماري إدارة أعمال مبابي، في السنوات الأخيرة وكانت مسؤولة عن التفاوض على عقوده، لكن الوضع قد تغير بسبب لوائح الفيفا الجديدة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فايزة العماري لا تملك الترخيص المطلوب، المتعلق بالتشريع الجديد للفيفا فيما يتعلق بعمل وكلاء اللاعبين.

وأضافت الصحيفة أن العماري، لم يتم إدراجه ضمن آلاف الوكلاء المسجلين، في دليل وكلاء الفيفا بسبب هذا الأمر.

وبدون هذه الرخصة لن تتمكن والدة مبابي، من تمثيل أي لاعب أو التفاوض على عقد أو حتى تحصيل عمولة ولو بشكل غير مباشر.

مبابي والدته فايزة العماري

ولا يوجد مفر سوى الانتظار للحصول على هذه الرخصة، في مايو المقبل موعد إجراء الاختبار الجديد.

وفي حال ممارسة العماري نشاطها كوكيل لاعبين، قبل الحصول على الترخيص، فمن حق أي وكيل الإبلاغ عنها لدى الفيفا، وقد يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة على الوكيل المخالف، إذا ثبت أن منصبه غير قانوني.

أشعل مبابي سوق الانتقالات الصيف الماضي، بعدما قدم طلبًا إلى باريس سان جيرمان، حيث أعرب عن رغبته في عدم تفعيل بند تمديد العقد، لموسم إضافي حتى صيف 2025.

ونتيجة لذلك، فإن الموسم الحالي 2023-24 سيكون الأخير له في عقده الحالي مع فريق باريس، وسيحق له البدء في المفاوضات مع أي ناد آخر في شهر يناير المقبل.

مبابي

وبالتالي، لن تتمكن فايزة العماري من التفاوض لنقل كيليان إلى فريق جديد في العام المقبل، أو من الجلوس مع المسؤولين الفرنسيين في باريس سان جيرمان لتجديد العقد.

وسيتعين على الفرنسي العثور على بديل وكيل آخر، ليتولى المفاوضات، حتى تتمكن والدته أو أحد أفراد أسرته من الحصول على ترخيص من الفيفا.