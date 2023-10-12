اسبانيا واسكتلندا.. شوط سلبي في تصفيات اليورو

انتهى الشوط الأول من مباراة اسبانيا واسكتلندا بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة التي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مواجهات تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاءت المباراة هادئة خلال أحداث الشوط الأول مع تفوق نسبي لصالح منتخب اسبانيا لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة اسكتلندا اليوم تحت قيادة المدرب "لويس دى لافوينتى"، ويحتل المركز الثاني برصيد ٩ نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 ، فيما يحتل نظيره المنتخب الإسكتلندي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد ١٥ نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إسبانيا واسكتلندا الآن على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، بدولة إسبانيا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وحسم منتخب أسكتلندا مباراة الذهاب أمام نظيره الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، بأقدام سكوت مكتوميناي، فى إطار الجولة الثانية التى جمعتهما على ملعب هامبدن بارك بتصفيات يورو2024.