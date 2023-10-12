عاجل
عبدالسند يمامة: استقلال مصر مرتبط بحزب الوفد.. وعازم على النجاح في الانتخابات رئيس حزب الوفد: لم نواجه آي عراقيل في حملتنا الانتخابية نهائيا اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج اقتصادي شامل لمصلحة الوطن والمواطن عبدالسند يمامة: المعركة الانتخابية الرئاسية بمثابة عودة لحزب الوفد مجموعات نارية لـ كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اسبانيا واسكتلندا.. شوط سلبي في تصفيات اليورو

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهى الشوط الأول من مباراة اسبانيا واسكتلندا بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة  التي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مواجهات تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاءت المباراة هادئة خلال أحداث الشوط الأول مع تفوق نسبي لصالح منتخب اسبانيا لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة اسكتلندا اليوم تحت قيادة المدرب "لويس دى لافوينتى"، ويحتل المركز الثاني برصيد ٩ نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 ، فيما يحتل نظيره المنتخب الإسكتلندي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد ١٥ نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إسبانيا واسكتلندا الآن على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، بدولة إسبانيا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وحسم منتخب أسكتلندا مباراة الذهاب أمام نظيره الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، بأقدام سكوت مكتوميناي، فى إطار الجولة الثانية التى جمعتهما على ملعب هامبدن بارك بتصفيات يورو2024.

الجريدة الورقية