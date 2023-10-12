بث مباشر مباراة كولومبيا وأوروجواي في تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

بث مباشر كولومبيا ضد اوروجواي، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة كولومبيا وأوروجواي والتي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

يخوض منتخب كولومبيا مواجهة أوروجواي اليوم وهو يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من انتصار وتعادل، على الجانب الأخر ياتي منتخب أوروجواي في المركز الرابع بثلاثة نقاط من انتصار وهزيمة.

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة كولومبيا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بأكثر من رابط من هنا

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القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا أمام أوروجواي

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة بث مباشر مباراة كولومبيا والأوروجواي من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية مباشرة في الوطن العربي بتعليق عيسي الحربين مباشرة في الوطن العربي.

موعد مشاهدة مباراة كولومبيا وأوروجواي والقناة الناقلة

يمكنكم مشاهدة مباراة كولومبيا أمام أوروجواي مساء اليوم الخميس، والتي تنطلق في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباراة كولومبيا ضد أوروجواي لها تاريخ كبير وبالنسبة لاخر خمسة مواجهات جمعت بين الطرفين ففاز منتخب أوروجواي في مرتين وحقق المنتخب الكولومبي الانتصار مرة وحيدة كانت عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في بطولة كوبا أمريكا، وحضر التعادل في مرتين، وكانت نتيجة اللقاء الأخير بينهم هي التعادل السلبي.

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