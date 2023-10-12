مسلسل صوت وصورة| موعد إعلان العرض الأول على القنوات الفضائية

في موسم درامي مليء بقصص اجتماعية وكوميدية مشوقة، والذي يستمر بحلقات جديدة من مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع، عبر قناة dmc الفضائية.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة

ومن المقرر ان يتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل صوت وصورة في عرضه الأول يوم السبت الساعة الـ 8 مساءً.

قصة وأبطال مسلسل صوت وصورة

تتضمن قصة مسلسل صوت وصورة قصة رضوى التي تقوم بدورها حنان مطاوع بعد تعرضها للتحرش وتورطها في جريمة قتل، فتلجأ سريعًا لمواقع التواصل الإجتماعي وقوتها في الحصول على حقها.

مسلسل صوت وصورة من بطولة"نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب".

حنان مطاوع في رمضان 2023

كان أحدث الأعمال الدرامية لـ حنان مطاوع من خلال مسلسل “سره الباتع” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة بطولة أحمد السعدني، خالد الصاوي، حسين فهمي، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد فهمي، ريم مصطفى، هدى المفتي، شريف حافظ، أشرف زكي، شريف الدسوقي، كريم فهمي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمود قابيل، ميدو عادل، خالد أنور، خالد سرحان، منة فضالي، نجلاء بدر، أحمد وفيق، مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس، تأليف وإخراج خالد يوسف.

بجانب مسلسل “وعود سخية” الذي عُرض في نفس الموسم الرمضاني، وشاركها البطولة نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبد العزيز، سمر علام، تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.