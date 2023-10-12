جيش الاحتلال الإسرائيلي يُلقي قنابل مُضيئة في أجواء الحدود اللبنانية

ألقى "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قنابل مُضيئة جديدة في أجواء الحدود اللبنانية فوق مُستعمرة ‎شتولا مقابل ‎رامية وعيتا الشعب، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس.

فيما لفتت قناة "الميادين" إلى أن طائرات الاحتلال تشن غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة وتتركز في الشمال الشرقي في بيت لاهيا وبيت حانون.

وذكرت القناة أن قوات الاحتلال ترتكب مجزرة بحق عائلة في بيت حانون.

الاحتلال الإسرائيلي يُعلن أسماء 25 جنديًا جديدًا قُتلوا خلال طوفان الأقصى

سمح "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بنشر أسماء 25 جنديًا قُتلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، مُشيرًا الجيش إلى أنه تم إبلاغ أسر الجنود بمقتلهم، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجيش، أنه تم قتل 5 ضباط يشغلون منصب قائد فرقة في الكتيبة 13 من لواء غولاني، وقائد سرية في الكتيبة 13 ونائبه من ذات اللواء.

كما لقي، 3 جنود من الكتيبة 13 في لواء غولاني مصرعهم برفقة أخر من الكتيبة 51، وضابطي هندسة وتقنية من ذات اللواء.

وأضاف الجيش، أن جنديين من لواء ناحال قد قتلا خلال هجوم مقاتلي حماس صباح السبت الماضي، أحدهما جندي في وحدة استطلاع والآخر جندي دورية تابعة للواء، كما قٌتل جندي في الكتيبة 90 من لواء كفير وضابط عمليات اللواء 7 وضابط في مقر لواء "يهودا والسامرة".