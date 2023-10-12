أمريكا تُوضح حقيقة إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في إسرائيل

أعلن "جون كيربي"، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أنه لا تُوجد خطط لنشر قوات أمريكية لتنفيذ عمليات على الأرض في إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال كيربي: لا توجد نية أو خطة لنشر قوات أمريكية على الأرض في إسرائيل، ولا توجد رغبة لدى الإسرائيليين في تحقيق هذه النتيجة.

وأضاف: لقد أوضح الإسرائيليون تمامًا أنهم لا يريدون وجود قوات أجنبية على أراضيهم، وأنهم يريدون تنفيذ هذه العمليات بأنفسهم، ولهم كل الحق في الرغبة في القيام بذلك.

وأكد مُجددًا أن الأولوية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن هي سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج، ومصالح أمريكا التي تخدم أمنها القومي.

وزير الخارجية الأمريكي يُؤكد: لن نسمح بفتح جبهة أخرى ضد إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن الولايات المتحدة لن تسمح بفتح جبهة ثانية أو ثالثة ضد إسرائيل في الوضع الحالي الذي تشن فيه هجومًا على قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

أعلن بلينكن عن ذلك في أثناء مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في تل أبيب.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنشر قدراتها العسكرية في المنطقة إذا لزم الأمر، إذا ما هاجم "حزب الله" اللبناني إسرائيل من الشمال وفتحت جبهة ثانية، قال بلينكن "بالنسبة للجبهة الثانية، فكما قلت من قبل، نحن وإسرائيل على قناعة راسخة بأنه لن تكون هناك جبهة ثانية أو ثالثة. ونحن نبذل كل جهد، ونعمل مع شركاء آخرين في المنطقة، من أجل ضمان ذلك".