يفضل الكبار والصغار تناول المخبوزات المعدة في المنزل لضمان جودتها وتنوع مكوناتها الشهية والذكية المحببة لهم وهذا ما يدفع الامهات الي تحضيرها لإفراد أسرتها بين حين وآخر.



ويحتوى المشروم على فوائد عديدة، أبرزها هو أحد أفضل مصادر السيلينيوم، والذي يساعد الجسم في صنع مضادات التأكسد التي يمكن أن تقلل من تضرر الخلايا. الفطر مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، أو ما يعرف بالفوليك. إن فيتامينات B ضرورية لتكوين ونمو الخلايا. أي أن شعرك وجلدك وأظافرك يمكن أن تصير أكثر صحةً، وكذا دماغك وقلبك، مما يدفع الامهات الى شراءه لتحضير العديد من الوصفات لهم لدعم المناعة وتحسين صحتهم.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالمشروم والكريمة على خطى الشيفات.



- عجينة البف باستيري : عبوة

- الزبدة : ملعقة كبيرة (طرية)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 3 صدور (فيليه مفروم مكعبات صغيرة)

- الفطر : 2 كوب (طازج مفروم شرائح)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة : 2 كوب (سائلة)

طريقة التحضير

سخني الزبدة والزيت في مقلاة واسعة وأضيفي الدجاج وقلبي لمدة 10 دقائق.

تبلي بالملح والفلفل والأوريغانو حركي لمدة 5 دقائق ثم ازيليه من المقلاة وضعيه في طبق جانباً.

في نفس المقلاة أضيفي الفطر والثوم وقلبي لمدة 10 دقائق ثم أعيدي الدجاج وأضيفي الكريمة واتركي المزيج ليغلي على النار لمدة 5 دقائق.

ارفعي المقلاة عن النار واتركيه ليبرد قليلاً.

ضعي المزيج في طبق الفرن.

مدي عجينة البف باستري قليلاً على سطح مرشوش طحين ثم غطي الدجاج والمشروم وازيلي أطراف العجينة الزائدة عن الطبق.

اصنعي شق بالسكين على وجه العجين بشكل اكس وادهني وجه العجين بالزبدة.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر العجينة وقدمي الفطيرة ساخنة