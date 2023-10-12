صيد الدقي يهزم مينا سبورتنج ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

استطاع فريق تحت 14سنه ناشئين لكرة السلة بصيد الدقي الفوز علي فريق مينا سبورتنج بنتيجة 18 /41 في اطار الدور التمهيدي لبطولة منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الصيد اللاعبين: أسر محمد، سيف الدين سامي، محمد أحمد، حمزة أسامة، على محمد، يوسف محمد، ياسين أيمن، محمد أحمد، حسن محمد، يوسف أحمد، أسر محمد، يوسف محمد، عمار ياسر، ياسين محمد، يوسف أحمد، كريم أحمد، مصطفى محمد، مصطفى محمد، حمزة أحمد، كريم مصطفى، عمر مازن، عمر أحمد، أحمد محمد.

الجهاز الفنى والاداري :

وائل الطناني، رئيس الجهاز، محمود السداوى نائب رئيس الجهاز، تامر معوض مشرف فنى، شريف حسن مدرب الفريق، بسام محمد مخطط أحمال، على الخطيب مدير اداري، ابراهيم جمال ادارى، الدكتور أحمد مختار علاج طبيعي، محمد محمود جهاز معاون.