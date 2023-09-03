ناشئين زد 2003 يكتسح بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف
فاز فريق ناشين 2003 لكرة القدم بنادي زد علي فريق بتروجيت بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد بملعب نادي زد ، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الجمهورية وتحت قيادة المدير الفني ستيفان موثراث.
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أحرز الأهداف كلا من:
- عمر عبدالحميد هدف
- حازم محمد محمد هدف
- احمد السيد فكري هدف
- عبدالرحمن ياسر زكريا "بوتا" هدف
الجهاز الفني للفريق
مدير فني ك/ ستيفان موثراث
مدرب ك/ مؤمن عبدالغفار
مدرب ك/ اسلام عمر النور
مدرب حراس ك/ حسن علي عوض
إداري ك/ هيثم سمير غازي
محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي
مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور
اخصائي د/ عمران صلاح علي
مسؤول مهمات/ عمر فتحي "الفيومي".
وحرص كابتن علاء نبيل علي توجيه الشكر للاعبين عقب انتهاء المباراة وقام أيضا بتوجيه الشكر للجهاز الفني للفريق.