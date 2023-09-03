عاجل
تحديد قيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف المدرسية
الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ناشئين زد 2003 يكتسح بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف

زد
زد

فاز فريق ناشين 2003 لكرة القدم بنادي زد علي فريق بتروجيت بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد بملعب نادي زد  ، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الجمهورية وتحت قيادة المدير الفني ستيفان موثراث.

اقرأ ايضًا..

txt

تتويج "زد أف سي" بالجائزة التقديرية في حفل جوائز الشرق الأوسط

 

أحرز الأهداف كلا من:

  • عمر عبدالحميد هدف
  • حازم محمد محمد هدف
  • احمد السيد فكري هدف
  • عبدالرحمن ياسر زكريا "بوتا" هدف

 

الجهاز الفني للفريق 

مدير فني ك/ ستيفان موثراث 

مدرب ك/ مؤمن عبدالغفار

مدرب ك/ اسلام عمر النور

مدرب حراس ك/ حسن علي عوض

إداري ك/ هيثم سمير غازي

محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي

مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور 

اخصائي د/ عمران صلاح علي 

مسؤول مهمات/ عمر فتحي "الفيومي".

 

وحرص كابتن علاء نبيل علي توجيه الشكر للاعبين عقب انتهاء المباراة وقام أيضا بتوجيه الشكر للجهاز الفني للفريق.