ناشئين زد 2003 يكتسح بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف

فاز فريق ناشين 2003 لكرة القدم بنادي زد علي فريق بتروجيت بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد بملعب نادي زد ، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الجمهورية وتحت قيادة المدير الفني ستيفان موثراث.

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أحرز الأهداف كلا من:

عمر عبدالحميد هدف

حازم محمد محمد هدف

احمد السيد فكري هدف

عبدالرحمن ياسر زكريا "بوتا" هدف

الجهاز الفني للفريق

مدير فني ك/ ستيفان موثراث

مدرب ك/ مؤمن عبدالغفار

مدرب ك/ اسلام عمر النور

مدرب حراس ك/ حسن علي عوض

إداري ك/ هيثم سمير غازي

محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي

مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور

اخصائي د/ عمران صلاح علي

مسؤول مهمات/ عمر فتحي "الفيومي".

وحرص كابتن علاء نبيل علي توجيه الشكر للاعبين عقب انتهاء المباراة وقام أيضا بتوجيه الشكر للجهاز الفني للفريق.