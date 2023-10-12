نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يترأس اجتماعا لفرع سوهاج

عقد الأستاذ دكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إجتماعا بفرع سوهاج، بحضور الدكتور أحمد حمادى، رئيس فرع المنظمة بسوهاج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

وتناول الدكتور محمد المحرصاوي سبل تعزيز دور فرع سوهاج فى نشر رسالة المنظمة ودعم قيم التعاون والعيش المشترك وتصحيح المفاهيم المغلوطة وإيصال رسالة الإسلام الوسطى المعتدل لأجيال الشباب وجميع الفئات .



وأكد نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على تفعيل خطط التوعية وإعداد برامج متكاملة للتثقيف من خلال الدورات وغيرها من الفاعليات.

وثمن الدكتور المحرصاوى جهود فروع المنظمة بالمحافظات موضحاً أهمية وخطورة رسالة المنظمة وخاصة للأطفال وهى التركيز على غرس قيم التسامح وقبول الآخر والعيش السلمى



من جانبه رحب الدكتور أحمد حمادي رئيس فرع المنظمة بسوهاج بهذا اللقاء موضحاً انه دفعة قوية للعمل في الفترة المقبلة مشيراً أن مجلس إدارة الفرع ناقش العديد من خطط العمل والاستراتيجيات للوصول تحقيق رسالة المنظمة بصورة فعالة ومؤثرة.

ووجه رئيس فرع المنظمة بسوهاج التحية والتقدير لقيادات الأزهر على كافة صور الدعم والحرص على نشر وسطية الإسلام من خلال منبر الأزهر بين كل المنتمين للصحن الازهرى من مختلف الجنسيات والاعراق.

وكان الدكتور محمد حسين المحرصاوي قد استهل نشاطه بسوهاج بزيارة لمعالى الوزير اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يرافقه الدكتور حمادى وأعضاء مجلس إدارة فرع سوهاج.

وبحثا الجانبين سبل تعزيز التعاون المشترك فى تحقيق أهداف المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف .

وقدم المحرصاوي درع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف لمحافظ سوهاج تقديراً لجهوده الصادقة في التعاون مع المؤسسة الأزهرية.

والتقى نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف خلال فعاليات زيارته اليوم بنيافة المطران الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج.

واختتم الدكتور المحرصاوي زيارته بعقد محاضرة علمية بكلية اللغة العربية بجرجا تناول فيها التحقيق.